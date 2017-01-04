04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çan MYO öğrencilerine enerji eğitimi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:57
Çan MYO öğrencilerine enerji eğitimi
Çan MYO öğrencilerine enerji eğitimi

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin oluşturduğu Enerji Topluluğu, Sanayi-Üniversite işbirliği kapsamında eğitim düzenledi.
Kaleseramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin, Enerji Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte Çan MYO Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım ve Enerji Tesisleri İşletmeciliği öğrencilerine eğitim verdi. Atakan Çetin, eğitim kapsamında öğrencilerle saha bilgisi, teknik bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Günümüzde işletmelerin yaygın olarak kullanmaya başladığı Kojenerasyon ve Trijenerasyonun teknik bilgilerinin detaylı olarak anlatıldığı eğitimde, bu sistemlerin işletmelere sağladığı faydalar öğrencilere vak'a sunumlarıyla aktarıldı. Çetin, ayrıca Enerji Topluluğu öğrencilerine, Kale Seramik Fabrikaları'nda Kojenerasyon gezisi için yardımcı olacağına dair söz de verdi. Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Erat'ın teşekkür konuşmasında sektör temsilcilerinin eğitimlerinin önemi ve devamı konusundaki temennilerini dile getirmesinin ardından eğitim Atakan Çetin'e hediye takdimi ile sona erdi. Enerji Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Sevcan Turan da yaptığı konuşmada, kendilerine eğitim imkânı sunan Çan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muhammet Erat'a ve profesyonel eğitimleri için Kaleseramik Fabrikaları Enerji Yöneticisi Atakan Çetin'e teşekkürlerini sundu ve bu tür eğitimlerin Bahar Yarıyılında da devam edeceğini belirtti.
(GD)

04.01.2017 10:59:57 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ercan'dan ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlarla ilgili önemli duyuru
YEREL

ERCAN'DAN EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
Çanakkale'de trafik denetimleri
YEREL

ÇANAKKALE'DE TRAFİK DENETİMLERİ
Turan ve Gider Kayseri'de yaralanan askeri ziyaret etti
YEREL

TURAN VE GİDER KAYSERİ'DE YARALANAN ASKERİ ZİYARET ETTİ
Lapsekili avcılardan geleneksel pilav ikramı
YEREL

LAPSEKİLİ AVCILARDAN GELENEKSEL PİLAV İKRAMI
Soğuktan Kocabaş Çayı buz tuttu
YEREL

SOĞUKTAN KOCABAŞ ÇAYI BUZ TUTTU
Başkan Yavaş Çiftlik ovası cami inşaatını gezdi
YEREL

BAŞKAN YAVAŞ ÇİFTLİK OVASI CAMİ İNŞAATINI GEZDİ
Çanakkale'de evde sağlık hizmetleri
YEREL

ÇANAKKALE'DE EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Kaleseramik yılın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi
YEREL

KALESERAMİK YILIN İLK SEVKİYATINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Biga belediyesinden soba zehirlenmelerine karşı uyarı
YEREL

BİGA BELEDİYESİNDEN SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI