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Polonyalı Joanna, İslamiyet'i seçti "Melek" oldu



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde İlçe Müftülüğüne başvuran Polonya vatandaşı Kamila Joanna, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Polonya'da tanışmış olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı Türk vatandaşının sayesinde İslamiyet'le tanışan Kamila Joanna, araştırmaları sonucunda hak din olarak kabul ettiği İslam'a Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın eşliğinde Kelime-i Şahadet getirerek ihtida etti ve Melek ismini aldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın İslam dinini genel hatlarıyla anlatmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. İslam'ın en doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenilmesi gerektiğini dile getiren İlçe Müftüsü Polonyalı Melek'e Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, İslam İlmihali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

(CF-AH-Y)



04.01.2017 11:14:28 TSI

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