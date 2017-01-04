04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polonyalı Joanna, İslamiyet'i seçti "Melek" oldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:10
Polonyalı Joanna, İslamiyet'i seçti "Melek" oldu
Polonyalı Joanna, İslamiyet'i seçti "Melek" oldu

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde İlçe Müftülüğüne başvuran Polonya vatandaşı Kamila Joanna, Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
Polonya'da tanışmış olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı Türk vatandaşının sayesinde İslamiyet'le tanışan Kamila Joanna, araştırmaları sonucunda hak din olarak kabul ettiği İslam'a Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın eşliğinde Kelime-i Şahadet getirerek ihtida etti ve Melek ismini aldı.
İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın İslam dinini genel hatlarıyla anlatmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. İslam'ın en doğru ve güvenilir kaynaklardan öğrenilmesi gerektiğini dile getiren İlçe Müftüsü Polonyalı Melek'e Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali, İslam İlmihali ve çeşitli kitaplar hediye etti.
(CF-AH-Y)

04.01.2017 11:14:28 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Meram'da örnek sosyal belediyecilik
YEREL

MERAM'DA ÖRNEK SOSYAL BELEDİYECİLİK
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Beyşehir'de kar temizliği seferberliği
YEREL

BEYŞEHİR'DE KAR TEMİZLİĞİ SEFERBERLİĞİ
Tribün liderleri Konya'da buluşacak
YEREL

TRİBÜN LİDERLERİ KONYA'DA BULUŞACAK
Konya Savunma ve Havacılık Sanayisinin başarı grafiği yükseldi
YEREL

KONYA SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİNİN BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELDİ
FETÖ'nün Konya Barosu Yapılanması'na ilişkin dava
YEREL

FETÖ'NÜN KONYA BAROSU YAPILANMASI'NA İLİŞKİN DAVA

Aracındaki hasara bakmak isterken otobüs çarptı
YEREL

ARACINDAKİ HASARA BAKMAK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI
Ereğli Belediyesi, resmi yazışmalarda &quot;15 Temmuz&quot; temalı pullar kullanacak
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ, RESMİ YAZIŞMALARDA "15 TEMMUZ" TEMALI PULLAR KULLANACAK
Konya Aralık ayı ihracatı yüzde 4,3 oranında arttı
YEREL

KONYA ARALIK AYI İHRACATI YÜZDE 4,3 ORANINDA ARTTI
Beyşehir'de öğrencilerden anlamlı kampanya
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI KAMPANYA
Altay,&quot;2017 hizmetlerin arttığı yıl olacak&quot;
YEREL

ALTAY,"2017 HİZMETLERİN ARTTIĞI YIL OLACAK"
Beyşehir'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a iade-i ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ERDOĞAN'DAN BAŞKAN TUTAL'A İADE-İ ZİYARET
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Seydişehir Belediyesi, karla mücadele raporunu açıkladı
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELE RAPORUNU AÇIKLADI
Özaltun'dan kar temizliği yapan ekiplere teşekkür yemeği
YEREL

ÖZALTUN'DAN KAR TEMİZLİĞİ YAPAN EKİPLERE TEŞEKKÜR YEMEĞİ
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Konya'da eğitime kar engeli
YEREL

KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ