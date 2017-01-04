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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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MASKİ'de 2017'nin ilk iş güvenliği toplantısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:10
MASKİ'de 2017'nin ilk iş güvenliği toplantısı
MASKİ'de 2017'nin ilk iş güvenliği toplantısı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 15 ilçe temsilcilerinin katılımıyla İş Güvenliği Toplantısı gerçekleştirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalarda iş güvenliğinin sağlanması amacıyla 15 ilçede bulunan MASKİ Sorumluları ile birlikte toplantı düzenledi. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Parmaksız, Abone İşleri Dairesi Başkanı Sevinç Deniz, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Ali Öztozlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Funda Solak, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Erdal Nohutçu, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Necati Abalı, Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, Bilgi İşlem Dairesi Koordinatörü Gökhan Kiriş, MASKİ İlçe Sorumluları katıldı. 17 ilçenin tamamına kaliteli altyapı hizmeti ulaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmaların işçi ve iş güvenliği esaslı olarak sürdürülmesi için önemli uyarılarda bulundu. Sahada meydana gelebilecek olası iş kazalarına önlemler geliştirilmesi adına istişarelerde bulunulan toplantıda, insan sağlığının her şeyden öncelikli olarak ele alınması gerektiğinin altı çizildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ''MASKİ olarak insan sağlığına vermiş olduğumuz önem dolayısıyla bugün burada 2017 yılının ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle sizlerin yeni yılınızı en kalbi duygularımla kutluyor ve 2017 yılının hepimize sağlık huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Görevimizin çok önemli ve bir o kadar da zor olduğunu biliyoruz. Amacımız doğrudan insanların ihtiyaçlarına cevap vermek ve onları memnun kılmak. İnsanların en hayırlı olanı, insanlığa en yararlı olanı ve hizmet edenidir. Hizmet etmek ise ibadetlerin en güzellerindendir. İnsanlara hizmet etmeyi kendimize ibadet edindiğimiz bu yolda, hizmetlerimizin mukaddes parçası olan işçilerimizin problemleri, yaşayabilecekleri olası iş kazaları bizler için oldukça ehemmiyet arz eden bir husustur. Biz insanlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, onların problemlerini ne kadar çözebiliyorsak, o derece bahtiyarız. Bunu yapabiliyorsak, başarılıyız diyebiliriz ancak. Amacımız, Büyükşehir vasıtasıyla tüm Manisa'ya en iyi şekilde hizmet edebilmektir. Bundan sonraki çalışmalarımızda da geçen yılda olduğu gibi 2017 yılı ve önümüzdeki yıllarda Allah'ın izniyle, birlikte çok daha güzel işler yapacağımızdan eminim'' diye konuştu.
(AY-Y)

04.01.2017 11:14:34 TSI
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