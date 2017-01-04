YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'daki şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Aydın'daki şehit ateşi Gaziantep'e düştü



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde şüpheli bir aracı kovaladığı sırada geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Yener Arslan'ın Gaziantep'teki baba ocağına ateş düştü.

Olay, önceki akşam Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelmiş, şüpheli bir araçla aralarında kovalamaca yaşanan polis ekiplerinin içinde bulunduğu araca yakıt tankeri çarpmıştı. Yaşanan kazada Başpolis Yener Arslan (47) ile Polis Memuru Hasan Özdemir kaldırıldıkları hastanede şehit olmuşlardı.

Gaziantepli polis memuru Yener Arslan'ın Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi 10 nolu sokaktaki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Hasan ve Gönül çiftinin 47 yaşındaki oğlu Şehit Yener Arslan'ın evli, 2 çocuk babası olduğu olduğu ve 16 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şehit polisin ailesinin naaşını teslim almak üzere Aydın'a gittiği ve şehidin Gaziantep'te defnedileceği öğrenildi.

(MB-Y)



04.01.2017 11:14:58 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER