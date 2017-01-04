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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine özel çocuk oyunları devam ediyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:15
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine özel çocuk oyunları devam ediyor
Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine özel çocuk oyunları devam ediyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine özel çocuk tiyatroları düzenlemeye devam ediyor. 5 Ocak Perşembe günü saat 11.00 ve 14.00'da iki seans olarak sahnelenecek olan Bremen Mızıkacıları adlı oyun, kulüp üyelerini bekliyor.
Süleymanpaşa Belediyesi'nin çocuklara sanat ve tiyatro sevgisi aşılamak için belirli aralıklarla düzenlediği çocuk oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen Bremen Mızıkacıları isimli oyun, çocukları masal diyarına doğru bir yolculuğa çıkaracak.
Çocuk Kulübü üyelerinin ücretsiz olarak izleyebileceği oyun, 5 Ocak Perşembe günü Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda saat 11.00 ve 14.00'da olmak üzere iki seans olarak sahnelenecek. Eşek, köpek, kedi ve horozdan oluşan bir müzik grubunun başından geçen maceraları anlatan Bremen Mızıkacıları oyununu Tiyatro MİE ekibi sahneliyor.

"Bütün çocuklarımız davetlidir"
Konuyla ilgili açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Çocuklarımız sanatla iç içe büyümeli. Biz Belediye Konservatuvarımız ve çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimizle bu hedefi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bremen Mızıkacıları oyunumuza tüm çocuklarımızı ve öğrencilerimizi davet ediyorum" dedi.
Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi'nin Çocuk Kulübü üyelerine özel çocuk oyunlarının Şubat ve Mart aylarında da devam edeceği belirtildi.
(YG-MEF-Y)

04.01.2017 11:19:16 TSI
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