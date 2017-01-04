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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal'a trafik parkı teşekkürü

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:30
Başkan Uysal'a trafik parkı teşekkürü
Başkan Uysal'a trafik parkı teşekkürü

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin lambaları, levhaları, yol ve kaldırımlarıyla eksiksiz bir trafik parkı yaptığı Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenleri Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette öğrenciler Belediye Başkanı Ümit Uysal'a seramikten yaptıkları bir kaftanı hediye etti. Başkan Ümit Uysal, "Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir" anlayışı içinde her çarşamba Muratpaşa Belediyesi fuayesinde yer alan Turunç Masa'da gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saatlerinde bu haftada komşularıyla biraraya geldi.
Mesaiye Turunç Masa'da başlayan Başkan Uysal'ın görüşmeleri ilerleyen saatlerde makam da devam ederken bu haftanın konukları arasında Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrenci ve öğretmenleri vardı.
Müdür Yardımcısı Günseli Güner, Okul Aile Birliği Başkanı Selma Göçmen, öğretmen Tuba Küçüksağırcıklıoğlu ve öğrenciler okul bahçesine öğrencilerin gündelik hayatta karşılaştıkları trafik sorunu çözmelerine yardımcı olması amacıyla yapılan trafik parkı için Başkan Uysal'a teşekkür etti.
Muratpaşa Belediyesi, 450 metrekarelik alana kurulan parkta trafik levhaları, lambaları, geçitleri, yol ve kaldırımlarıyla gündelik yaya ve taşıt trafiğinin eksiksiz bir modelini oluşurken ziyarette öğrenciler Başkan Uysal'a seramikten yaptıkları bir kaftanı hediye etti.
(SÇ-SÇ-Y)

04.01.2017 11:34:36 TSI
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