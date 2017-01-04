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CHP Etimesgut yönetiminden Yaşar'a teşekkür ziyareti

- Başkan Yaşar'dan uyumlu çalışma vurgusu



ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ve yönetimini ağırladı. İlçe örgütlerine yasal sınırlar içerisinde destek verdiğini kaydeden Yaşar, "Biz destek olmaya devam edeceğiz ancak esas görev sizlere düşüyor. Heyecanınız olacak, birliğinizi koruyacaksınız, acıyı da tatlıyı da paylaşacaksınız ki uyum içerisinde çalışabilesiniz" dedi.

CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı Yenimahalle Belediyesini ziyaret etti. Başkan Yaşar'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden heyet, Yenimahalle Belediyesinin hizmetlerini ilk ağızdan dinleme fırsatı da buldu.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığına vurgu yapan Yaşar, "Hukukun üstünlüğüne inanacağız. Laik, demokratik cumhuriyete sahip çıkacağız. Emeğe saygı duyacak, üretime sahip çıkacağız. Özgürlüklere, insan haklarına saygılı olup, inanacağız. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkacağız. Göreve geldiğim ilk günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeften şaşmadan çalışıyorum. Her vatandaşa kapım sonuna kadar açık. Herkesi dinliyorum, sokaklarda vatandaşlarla selamlaşıyor, sıkıntılarını dinliyor, çözüm yolları üretiyorum. Vatandaşlar bizi bu makama seçtiyse çalışmak zorundayız. Sizler de örgüt olarak bütünlüğünüzü sağlarsanız güzel işlere imza atarsınız" dedi.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz ise "Emeğinize, yüreğinize sağlık. Her zaman desteğiniz yanımızda" diyerek Yaşar'a teşekkür plaketi sundu.

(BC-MK-Y)



04.01.2017 11:35:21 TSI

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