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Yüksek gerilim hatlarına çarpan doğan ve atmaca köyü elektriksiz bıraktı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde bir ay arayla doğan ve atmacanın yüksek gerilim hatlarına çarpması sonucu oluşan arıza yüzünden köye toplam 4 saat elektrik verilemediği bildirildi.

Köy Muhtarı Osman Gündüz, bir ay önce bir atmacanın, dün akşamda yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki doğanın akşam karanlığında köy altı mevkiinde köye elektrik taşıyan yüksek gerilim hatlarına çarpması sonucu atmaca ve doğanın telef olduğunu söyledi.

Gündüz,"Çarpmanın etkisiyle elektrik trafosunda oluşan arıza Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu giderilirken, her iki arızada 2'şer saat olmak üzere köyümüz toplam 4 saat elektriksiz kaldı" dedi.



04.01.2017 11:37:35 TSI

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