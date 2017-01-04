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CÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:46
CÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı
CÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Eğitimde teknoloji kullanımı dersinin seçmeli olarak okutulması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-okul ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin (MEBBİS) kullanımının eğitim fakültelerindeki öğrencilere öğretilmesi amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
CÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız,"Öncelikle üniversitemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki Eğitim Bilişim Ağı protokolünün hayırlı olmasını diliyorum. Bu protokolün amacı, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan Dijital Eğitim İçeriklerinin ve dijital ortamda yayınlanacak eserlerin 'Eğitimde Fatih Projesi' kapsamında Eğitim Bilişim Ağı'nda yayımlanmasını ve tüm kullanıcıların ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlamaktır" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, Bakanlığın kullandığı EBA, e-Okul, MEBBİS gibi elektronik sistemlerin, üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders olarak yer alacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığının eğitim girişim ağı olan EBA'da çeşitli eğitim içerikleri bulunduğunu ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilere bunun öğretileceğini belirten Tırnakçı, "Bu anlamda gerek içerik sağlayıcılara ve gerekse öğretmenlerimize eğitim desteği verilmesi, diğer taraftan Eğitim Fakültelerinde okuyan öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin dersleri almaları, EBA'yı, etkileşimli tahtayı tanımaları, e-okul ve MEBBİS'i kullanabilmeleri için Cumhuriyet Üniversitesi ile iş birliği yapma kararı aldık. Amacımız hep birlikte geleceğin nesillerini en iyi şekilde yetiştirebilmek. Üniversitemiz, Bakanlığımız hep birlikte güzel şeyler yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol imzaladı. İmza törenine Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eyyup Tanyıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu katıldı.
(UY-AÖ-Y)

04.01.2017 11:49:44 TSI
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