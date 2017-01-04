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Şırnak Belediyesi, kentin kanalizasyon sistemini yeniliyor



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, göreve geldiği kısa zaman diliminde kent merkezinin kanalizasyon sistemi ile ilgili çalışma başlatarak ihaleye çıkardı.

Şırnak'ın, PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından terör saldırılarının oluşturduğu tahribatın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Aralarında terör örgütünün yöneticileri ile dağ kadrosundan gelenlerin de bulunduğu 508 teröristin etkisiz hale getirildiği, 50 ton ağırlığında bin 845 el yapımı patlayıcının imha edildiği, el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan 240 barikatın kaldırıldığı, 39 çukurun kapatıldığı kentte, 14 Kasım'da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından imar ve altyapı çalışmaları başlatılmıştı.

Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nun belediyeye kayyum olarak atanmasının ardından belediyeye bağlı ekipler, gece-gündüz demeden çalışarak belediyecilik hizmetini vatandaşların ayağına götürülüyor. Bedirhanoğlu ile yüklenici firma arasında kanalizasyon sisteminin sözleşmesi imzalanarak, yer teslimi yapıldı. Bedirhanoğlu, yapılacak kanalizasyon sistemi ile ilgili ihaleye çıkıldığını belirterek, "Şehrimizin kanalizasyon sistemini yeniliyoruz. 27 milyon sözleşme bedelli işimizin bugün itibari ile yer teslimini yaptık. Şırnak'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

(MY-MP-Y)



04.01.2017 11:52:17 TSI

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