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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Ercan'dan ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlarla ilgili önemli duyuru

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:55
Ercan'dan ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlarla ilgili önemli duyuru
Ercan'dan ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlarla ilgili önemli duyuru

(Fotoğraflı)

Utku Yaşar Cüce
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, ev hizmetlerinde sigortalı işçi çalıştıranlara önemli açıklamalarda bulundu.
Ercan yaptığı açıklamada; " Resmi Gazete'de yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında 29.12. 2016 tarihinde tebliğin değiştirilmesine dair tebliğe istinaden sigortalı bildirimini Kurumca belirlenecek numaraya kısa mesaj göndermek suretiyle yapabileceklerini ve öncelikle bir defaya mahsus kısa mesaj ile kendi T.C. kimlik numarasını yazıp kendini "çalıştıran" olarak kaydettirecek, daha sonra çalıştıracağı kişinin T.C. kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini göndererek sigortalı için tescil kaydını oluşturacaktır. Sigortalı çalıştıran kişiye sigortalının kaydının yapıldığı ve yüzde 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin tahsilat kapsamında Mobil İletişim Hizmet Faturaları veya ön ödemeli hat aboneleri için hattında tanımlı olan mevcut TL üzerinden tahsil edilebilmesi imkan sağlayan çalışmalar Genel Müdürlük kapsamında yapılacaktır. Uygulama Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet, Kısa Mesaj Servisi ve Mobil Uygulama aracılığı ile de yapılabilecektir" dedi.
(UYC)

04.01.2017 11:56:52 TSI
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