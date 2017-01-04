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Planlı ve sağlıklı kentleşme için gecekondular yıkıldı



ANKARA (İHA) - Kent yönetimini planlı ve sağlıklı yapılaşma üzerine inşa eden Çankaya Belediyesi, sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor. Belediye, 2016 yılında 503 gecekondu yıkımını gerçekleştirdi.

Çalışmalarına 'planlı ve sağlıklı şehirleşme' ilkesi ile devam eden Çankaya Belediyesi, vatandaşın can ve mal emniyetinin yanı sıra görsel kirliliği de yok etmek amacıyla gecekonduların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarında mahalle muhtarlarıyla yapılan işbirliği ve vatandaşın önceden bilgilendirilme çalışmaları sistematik bir şekilde yapıldığı için yıkımlarda vatandaş mağdur edilmedi. 503 gecekondunun 398'i vatandaştan gelen talep üzerine yıkıldı. Çankaya Belediyesi yıkım ekipleri ayrıca bölge genelinde periyodik denetimlerini yaparak imar mevzuatına aykırı yapılarda da yıkım işlemini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, imara aykırı kaçak kat çıkma, balkon kapama, kaçak baz istasyonu v.b. 154 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca park, yol, yeşil ve amme alanı ihlali olan 200 noktada da Çankaya Belediyesi Encümeninin vermiş olduğu kararı uyguladı.

(BC-CC-Y)



04.01.2017 12:02:32 TSI

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