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Haliliye'de haşerelerle mücadele kış aylarında da sürüyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin sivrisineksiz bir yaz için başlattığı çalışmalar, kış ayları içinde ilçedeki merkez ve kırsal mahallelerde aralıksız devam ediyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sivrisineklerin üreme dönemi olan kış aylarında 'kışlak' mücadelesi başlattı. Üremenin yoğun olarak gerçekleştiği, dere yatakları, ahırlar, ağaçlık alanlar, sazlıklar, sulama kanalları civarında alanların yapısına göre şekil değiştiren 4 farklı ilaçlama metodu kullanılıyor. Sıcak sistem olarak kullanılan dumanlama yöntemi, sırt atomizeri, sırt pompası ve araçla ULV sitemi kullanılarak devam eden ilaçlama çalışmaları ilçe genelinde merkez ve kırsal mahallelerde de devam ediyor.

Sadece merkezde değil, kırsalda da süren çalışmalara, kırsal mahallelerde özellikle hayvan barınakları, bahçeler, yığınaklar, inşaat alanları ve okullar da ekleniyor. Hem temizliğin yürütüldüğü, hem de ilaçlamanın yapıldığı dere yataklarında ise zorlu mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. 32 merkez mahalle ve yüz 37 kırsal mahallede devam eden çalışmalar boyunca ilaçlamaların kent yaşamını olumsuz etkilememesi için çalışmalar, akşam saatleri veya sabah erken saatlerde yoğunluk kazanıyor. Haliliye Belediyesi tarafından mevsim şartlarına uygun ve üreme öncesi yapılan ilaçlama çalışması vatandaşlar tarafından da tam not alıyor.

(BB-BRN-Y)



04.01.2017 12:12:03 TSI

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