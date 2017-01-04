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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı 3'üncü birleşimi yapıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:22
Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı 3'üncü birleşimi yapıldı
Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı 3'üncü birleşimi yapıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Genel Meclisi Ocak ayı üçüncü birleşiminde 2 gündem maddesi görüşüldü.
Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen birleşimde ilk gündem maddesi olarak Yol ve Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen teklif ile makine ve ekipmanların 1 Ocak 2017 yılından itibaren kiraya verilebilmesi talebi görüşüldü. Bu talep meclis çalışma süresi içerisinde görüşmek üzere oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Gündemin ikinci maddesi olarak ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gelen teklif ile sözleşmeli personellerin 2017 mali yılı için sözleşmelerinin yenilenmesi ve Maliye Bakanlığı'nın memurlar için belirlemiş olduğu taban fiyatının altına düşmemek kaydıyla net ücretlerinin belirlenmesi talebi görüşüldü. Bu talep de meclis çalışma süresi içerisinde görüşülmesi üzerine oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Gündem maddelerinin bitmesi üzerine Ocak ayı dördüncü birleşiminin yarın saat 10.30'da yapılacağı belirtildi.
(CKT-Y)

04.01.2017 12:26:41 TSI
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