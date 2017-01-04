04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özgüven sorunu olan kişiler dikkat

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:24
Özgüven sorunu olan kişiler dikkat
Özgüven sorunu olan kişiler dikkat

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Uzman Psikolog Özge Genlik, özgüven sorunu olan kişileri panik bozukluk konusunda uyardı.
Panik bozukluğunun kaygı (anksiyete) bozuklukları arasında yer alan aniden, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yoğun korku duygulanımının eşlik ettiği ve yoğun bir içsel sıkıntının hissedildiği duygu durum bozukluğu olduğunu anlatan Uzman Psikolog Özge Genlik, "Panik bozukluk, kişinin nefes almayı unutacak kadar kendi benliğinden ayrışma halidir. Aynı zamanda panik bozukluk beynin ve kalbin isyanıdır. Beyine yeterince kan gitmediğinde sürekli olarak sempatik sinir sistemi uyarılmakta bu da bedenin aşırı enerji harcamasına sebebiyet vermektedir. İfade edilmemiş, hissiyatlara göre eyleme dökülemeyen duygulanımların birikmesi de kalp yorgunluğuna sebebiyet vermektedir. Gönül yorgunluğu ile zihinsel düşünce sistematiğinin sürekli aktif olduğu hal durumlarında; beden isyan ederek organizmayı koruma ve hayatta tutma amaçlı ataklar iletmektedir" dedi.

"'Gelecek kaygısı' taşıyan ve 'özgüven' sorunu olan kişiler daha yatkın"
Panik bozukluğa genellikle 'gelecek kaygısı' taşıyan ve 'özgüven' sorunu olan kişilerin daha yatkın olduğunu kaydeden Uzman Psikolog Özge Genlik, 'Öz'e güvenmek, her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna tamamen teslim olunduğunda ve bırakabilmeyi öğrendiğimizde gerçekleşir. Sürekli zihinsel boyutta '-meli, -malı'lar ile arkadaş olan ve zihnindeki senaryoyu gerçekleştirmeye çok fazla çaba harcayan kişilerin panik bozukluk deneyimleme ihtimali daha yüksektir. Ayrıca, araştırmalara göre; birinci derece akrabaları panik bozukluk geçirmiş kişilerin panik bozukluk deneyimleme ihtimali, ailesinde hiç panik bozukluk deneyimi olmayanlara göre yüzde 80 daha fazladır. Panik ataklar öncesinde genellikle fizyolojik boyutta; terleme, titreme, soluğun daralması gibi semptomlarla birlikte zihinsel boyutta; 'acaba ölüyor muyum? Kalp krizi mi geçiriyorum' gibi sorular hakim olurken duygusal boyutta; 'ölüm korkusu' deneyimlenmektedir. Panik atak sırasında; ilk yapılması gereken tüm konsantrasyonun 'nefes'e yönlendirilmesidir. Kişi, nefes alış süresini uzattıkça ve tüm bilinci ile nefes ile bir olduğunda tüm beden rahatlayacak, beynin parasempatik sinir sisteminin aktif olması ile beraber zihinsel, duygusal ve fizyolojik boyutta 'dinginlik' hali deneyimlenecektir. Ardından kişi, kendisi ile konuşmalıdır. Kendi kendisi ile olan içsel diyaloğunda benliğine dair olumlu cümleler kurması duygusal bedeni rahatlatacaktır. İnsan önce kendi sesine inanır, rahimde ilk temas ettiğimiz ses 'kendi sesimiz'dir; bu bağlamda kendimiz ile kurduğumuz içsel diyaloğun rahatlatıcı olması önemlidir" ifadelerini kaydetti.
(AT-AT-MK-Y)

04.01.2017 12:28:46 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demircan: &quot;Korksun bizden korkular&quot;
YEREL

BAŞKAN DEMİRCAN: "KORKSUN BİZDEN KORKULAR"
Hızlı kilo vermek sağlığı olumsuz etkiliyor
YEREL

HIZLI KİLO VERMEK SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Üsküdar Belediyesinden spora ve sporcuya dev hizmet
YEREL

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNDEN SPORA VE SPORCUYA DEV HİZMET
Beyoğlu'ndan Halep'e 6 tır ihtiyaç malzemesi
YEREL

BEYOĞLU'NDAN HALEP'E 6 TIR İHTİYAÇ MALZEMESİ
2017'nin ilk meclis toplantısında Başkan Altınok Öz'den birlik ve beraberlik mesajı
YEREL

2017'NİN İLK MECLİS TOPLANTISINDA BAŞKAN ALTINOK ÖZ'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI
Ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri Ocak ayında da Beylikdüzü'nde
YEREL

ÜCRETSİZ SİNEMA VE TİYATRO GÖSTERİMLERİ OCAK AYINDA DA BEYLİKDÜZÜ'NDE
Diş etinin rengine dikkat
YEREL

DİŞ ETİNİN RENGİNE DİKKAT
Büyükçekmece'de ambalajlı ekmek satışına başlandı
YEREL

BÜYÜKÇEKMECE'DE AMBALAJLI EKMEK SATIŞINA BAŞLANDI
&quot;Mevlana'nın yolculuğu&quot; sanatseverlerle buluştu
YEREL

"MEVLANA'NIN YOLCULUĞU" SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Şiir kaligrafiyle Maltepe'de buluştu
YEREL

ŞİİR KALİGRAFİYLE MALTEPE'DE BULUŞTU
Turabibaba kütüphanesi geleceğin yazarlarını yetiştiriyor
YEREL

TURABİBABA KÜTÜPHANESİ GELECEĞİN YAZARLARINI YETİŞTİRİYOR
Taksi kültürü boyama kitabıyla anlatılacak
YEREL

TAKSİ KÜLTÜRÜ BOYAMA KİTABIYLA ANLATILACAK