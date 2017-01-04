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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suriye geçici eğitim merkezleri koordinatör müdürleri toplantısı yapıldı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:27
Suriye geçici eğitim merkezleri koordinatör müdürleri toplantısı yapıldı
Suriye geçici eğitim merkezleri koordinatör müdürleri toplantısı yapıldı
- İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci:
-"Rabbim Suriyelilere muhacir bize ensar görevi vermişse bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci başkanlığında, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin eğitim sorunlarının çözümü için Suriye geçici eğitim merkezlerinin koordinatör müdürleriyle toplantı yapıldı.
Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin, eğitim sorunlarının çözümü noktasında yapılabilecek ve yapılanların geliştirilmesi konusunda görüş alışverişi toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Suriyeli eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Seval, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyeli Eğitim Koordinatörü Kasım Işık ve Suriye geçici eğitim merkezlerinin müdürleri katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü İlci, toplantıda Suriyelilerin zor bir dönemden geçtiklerini ve Türkiye'de bulunan her bir Suriyelinin emanet durumda olduklarını onlara gereken ilgi ve alakayı göstermenin her şeyden önce insani bir durum olduğunu belirtti. İlci, konuşmasının devamında, ''Şu anda ilimizde 400 binin üzerinde Suriyeli misafirimiz var. Bunların içerisinde okullaştırabildiğimiz 60 bin öğrenci var. Bunun artırılması lazım, dışarıda bıraktığımız umutsuz insanlar kalmaması gerekiyor. Nasıl ki her Türk vatandaşının okullaştırılması gerekiyorsa, bu kardeşlerimizin de ciddi manada okullaştırılması gerekiyor. Ulaşamadığımız en son çocuk bizim çocuğumuzdur düşüncesiyle olaylara yaklaşmamız gerekiyor. Bunun içinde aile ziyaretleri yapmamız, ailelerini ikna ederek okul çağındaki çocukları, gençleri eğitime, mesleki eğitime kazandırmamız lazım. Rabbim onlara muhacir bize ensar görevi vermişse bu görevi layıkıyla yerine getirmemiz gerekmektedir'' şeklinde konuştu.
(BB-BRN-Y)

04.01.2017 12:31:52 TSI
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