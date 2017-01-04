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Kayseri'den Halep ve Musul'a 12 TIR yardım malzemesi gönderildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Halep ve Musul'da yaşam mücadelesi verenler için yardım malzemesi taşıyan 12 TIR Büyükşehir Belediyesi önünden uğurlandı.

Yardım TIR'larının uğurlanması için yapılan programa Vali Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

Türkiye'de 3 milyon, Kayseri'de 60 bin Suriyelinin misafir edildiğini belirten Vali Süleyman Kamçı, "Bu anlamda Türkiye'nin yardımları önemli. Burada en büyük yardımı da belediyelerimiz yapıyor. Cuma günü de yine belediyelerimiz tarafından büyük bir yardım konvoyu uğurlanacak." dedi.

Halep ve Musul'a yardımlarla ilgili bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Türk Milleti ve Kayseri halkının geçmişte olduğu gibi bugün de elini uzatan her mazlum ve mağdurun yanında olduğunu söyledi. Suriye'de yaşanan drama seyirci kalınmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik, "Halep ve Musul'da yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için hayırsever Kayseri halkının bağışları, Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz, Sarraflar ve Kuyumcular Derneğimizin katkılarıyla 12 TIR dolusu gıda ve yardım malzemesi hazırlanarak gönderilmiştir. Bu yardımı yapmalıyız, çünkü Suriye komşumuzdur ve burada yaşanan yangının evimize de sıçramaması için müdahalede bulunmak bizim görevimizdir. Çünkü, Halep'te bombalanan binaların altında kalan masumlara, çocuklara, bebeklere seyirci kalmak insanlığın ölmesine de seyirci kalmaktır. Çünkü, bizler 'İnsanların en iyisi, onlara faydası çok olandır' şeklinde buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla, en başta insan olduğumuzu göstermek için Halep'e, Musul'a sessiz kalmayacağız. Bölgemizdeki huzurun temini için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hazırlanan yardım malzemeleriyle ilgili bir açıklama yapan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, da Halep ve Musul için 150 bin 416 TL nakdi bağış alındığını belirtti. Kızılay Kayseri Şubesi'ne 150 bine yakın kıyafet bağışlandığını da ifade eden Uzandaç, "30 bin 15 gıda paketi, 10 bin 600 çift ayakkabı, 2 bin 500 adet kışlık kıyafet, 6 bin adet hasta bezi ve 2 TIR meyve suyu aldık. Bunun yanında Büyükşehir Belediyemiz 500 adet iaşe paketi, Organize Sanayi Bölgemiz 394 battaniye, 168 yatak, 11 bin 224 ton un, 9 bin 200 adet çocuk bezi, 4 bin 590 adet su, 725 adet ısıtıcı, 11 bin 597 adet muhtelif gıda bağışladı. 12 tır yardım malzemesini Halep ve Musul'a gönderiyoruz. Yardımda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptırdığı dualarla birlikte yardım TIR'ları Halep ve Musul'a hareket etti. Vali Kamçı ve katılımcılar uğurlamanın ardından Başkan Mustafa Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

(SK)



04.01.2017 12:32:34 TSI

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