04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Geleceğe bir kültürel miras daha

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:33
Geleceğe bir kültürel miras daha
Geleceğe bir kültürel miras daha

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen ve alanında bir ilk olan Uluslararası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu Bildiri Sonuçları Selçuk Belediyesi kurumsal internet sitesinde yayınlanmaya başladı. Sosyal bilimler, fen ve sağlık bilimleri olmak üzere iki cilt halinde hazırlanan sempozyum bildirisi sonuçları devecilik kültürü ve deve güreşleri üzerine çalışan ve bu alana ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olarak www.selcuk.bel.tr adresinde yerini aldı.

Akademisyenlerden tam not aldı
Uluslararası Selçuk Efes Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Sempozyumu'na 17- 19 Kasım tarihleri arasında Selçuk'ta gerçekleşmişti. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 36 akademisyenin yanı sıra Hollanda, İran, Cezayir ve Azerbaycan gibi ülkelerden gelen akademisyenler de alanında ilk olan bu sempozyuma katıldı. Düzenlenen sempozyum sayesinde Selçuk'un deve güreşlerinde bir marka olduğunun bilimsel otoriteler tarafından da tescillendiğini belirten Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı; "Selçuk'ta düzenlenen sempozyum özellikle yurt dışından katılan akademisyenleri hayran bıraktı. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelen akademisyenler;sempozyumla birlikte kökeni yüzyıllar öncesine dayanan devecilik kültürünün bilimsel bir temele oturtulması açısından önem taşıdığını belirttiler. Şimdi bu sempozyumda sunumu yapılan bildirileri iki elektronik kitapta topladık. E-kitaplara kurumsal internet sitemizden ulaşmak mümkün. Bu bildiriler geleceğe bırakılan kültürel bir mirastır" dedi.

Devecilik kültürünün başucu kitabı
Sosyal Bilimler alanında sempozyumda yapılan sunumların sonuç bildirilerinden oluşan kitap 651, fen ve sağlık bilimlerinden oluşan kitap ise 237 sayfadan oluşuyor. Her iki kitap da devecilik kültürü ve deve güreşleri üzerine çalışmak isteyen akademisyenler ve bu kültüre ilgi duyanlar için başucu kitabı olabilecek nitelikte olup içlerinde sempozyumda sunumu yapılan tüm bildiriler foto, plan ve haritalarla desteklenmiş detaylı makaleler halinde yer almaktadır.
Devecilik kültürü ve deve güreşleriyle ünlü Selçuk ilçesindeki deve güreşleri her yıl Ocak ayının 3. Pazarı yapılmaktadır. Deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak nitelendirilen ve bu yıl 35.'si yapılacak olan güreşler Pamucak Arena'da gerçekleştirilecek.
(MY)

04.01.2017 12:36:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Şehidin ismi Bornova'da yaşayacak
YEREL

ŞEHİDİN İSMİ BORNOVA'DA YAŞAYACAK
Aliağa'da açılan şirket sayısı yüzde 11,5 arttı
YEREL

ALİAĞA'DA AÇILAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 11,5 ARTTI
Kadın hakları konseptli ilk sanat akademisi kuruldu
YEREL

KADIN HAKLARI KONSEPTLİ İLK SANAT AKADEMİSİ KURULDU
Urla'da mülki idare amirleri 2016'yı değerlendirdi
YEREL

URLA'DA MÜLKİ İDARE AMİRLERİ 2016'YI DEĞERLENDİRDİ
Bayraklı'da 18 bin kişiye ücretsiz diş tedavisi
YEREL

BAYRAKLI'DA 18 BİN KİŞİYE ÜCRETSİZ DİŞ TEDAVİSİ
Küçük yüreklerden büyük fedakarlık
YEREL

KÜÇÜK YÜREKLERDEN BÜYÜK FEDAKARLIK
23 ton atık geri kazanıldı
YEREL

23 TON ATIK GERİ KAZANILDI
Patlamada ölen işçinin cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL

PATLAMADA ÖLEN İŞÇİNİN CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Selçuk'ta teröre karşı 'ortak' tepki, kente müjde
YEREL

SELÇUK'TA TERÖRE KARŞI 'ORTAK' TEPKİ, KENTE MÜJDE
Zor günler geçiren Alaçatıspor üç transfer yaptı
YEREL

ZOR GÜNLER GEÇİREN ALAÇATISPOR ÜÇ TRANSFER YAPTI
İZTO Başkanı Demirtaş'dan 'enflasyon' yorumu
YEREL

İZTO BAŞKANI DEMİRTAŞ'DAN 'ENFLASYON' YORUMU
Başbakan'ın hizmete açması beklenen hastanede sona doğru
YEREL

BAŞBAKAN'IN HİZMETE AÇMASI BEKLENEN HASTANEDE SONA DOĞRU
Bornova Becker ilk yarıyı lider kapatmak istiyor
YEREL

BORNOVA BECKER İLK YARIYI LİDER KAPATMAK İSTİYOR
Karşıyaka'da 110 bin kişi spor yaptı
YEREL

KARŞIYAKA'DA 110 BİN KİŞİ SPOR YAPTI
İzmir, kestane kanserini yendi
YEREL

İZMİR, KESTANE KANSERİNİ YENDİ
Yılın ilk meclisi yeni binada
YEREL

YILIN İLK MECLİSİ YENİ BİNADA
Atık pillere sinema bileti ödülü
YEREL

ATIK PİLLERE SİNEMA BİLETİ ÖDÜLÜ
Selçuk, İZBAN'A hazırlanıyor
YEREL

SELÇUK, İZBAN'A HAZIRLANIYOR
Nevvar Salih İşgören Vakfı'dan polis çocuklarına destek
YEREL

NEVVAR SALİH İŞGÖREN VAKFI'DAN POLİS ÇOCUKLARINA DESTEK