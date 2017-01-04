YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sokak hayvanlarına duyarlılık çağrısı

Sokak hayvanlarına duyarlılık çağrısı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Eskişehir'i etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ile sokaklarda kalan hayvanlar konusunda vatandaşları duyarlılığa çağırdı.

Yapılan açıklamada, soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarının, alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olacağı belirtilerek, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Alınacak küçük önlemler ile sokak hayvanlarına destek olabiliriz. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol etmek, içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapmak, yemek artıklarını kuytu köşelere bir kap suyla bırakmak sevimli dostlarımızın hayatını kurtarıyor. Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında dallara geçirilecek ekmek parçaları hayat kurtarıcı oluyor. Sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine bir damla zeytinyağı damlatmak da soğuğa karşı dirençli hale getiriyor" denildi.

Yetkililer, yaralı ve hasta olduğunu düşünülen bir hayvan fark edildiğinde vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğini de belirttiler.

(İHA-MET-Y)



04.01.2017 12:37:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER