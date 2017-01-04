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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Soğuk hava kan stoklarını etkiledi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:34
Soğuk hava kan stoklarını etkiledi
Soğuk hava kan stoklarını etkiledi
- Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan:
- "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç"

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan, kan stoklarının azalması nedeniyle gönüllü kan bağışçılarına çağrıda bulundu.
Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ömer Selim Alan, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle kan bağış sayılarının azaldığını ifade etti. Vatandaşların taleplerini karşılamada sıkıntı yaşamaya başladıklarını ifade eden Selim Alan, duyarlılık gösteren Zonguldak halkına teşekkür etti.
Gezici ekiplerin ilçe merkezlerinde de kan bağışı topladığını ifade eden Selim Alan, şöyle devam etti:
"Mevsim itibariyle hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ister istemez hedeflediğimiz, planladığımız ekiplerdeki kan bağış sayılarını azalttı. Beklentilerimizin altında gönüllü kan bağışı aldığımız için vatandaşlarımızın taleplerini karşılama noktasında sıkıntı yaşamaya başladık. Bu sebeple vatandaşlarımızın soğuğa aldırış etmeden, ilçelerimizde planladığımız gezici ekiplerimize yada yeni taşındığımız kan merkezimize yarım saatlerini ayırarak kan bağışı hususunda daha da duyarlı olmalarını bekliyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Kan, yapılamayan tek ilaç olduğu ve tek kaynağı insan olduğu için 18 ila 65 yaş arasında sağlığı elverişli tüm vatandaşlarımızın özellikle bu soğuk havalarda hiçbir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması adına kan bağış merkezimize ve gezici ekiplerimize davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da paylaştığı gibi hem ilimizde hem ülkemizde kan temin noktasında bir sıkıntı yaşanmaması adına sağlığı elverişli tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a yarım saatlerini ayırmalarını talep ediyoruz. Bizler de vatandaşlarımızın yapmış olduğu bu büyük iyiliği, hastanelerimizde tedavileri için kan bekleyen vatandaşlarımıza ulaştırma noktasında köprü görevi görüyoruz. Cumartesi ve Pazar günü de meteoroloji tahminlerine göre soğuk ve yağışlı havaların yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bu sebeple her gün en az gezici ekibimiz ilçelerimizde gönüllü vatandaşlarımızda kan bağışı toplanıyor. Merkezimizde de hafta içi her gün 8.30 ila 17.30 arasında vatandaşlarımızın hizmetinde. Zonguldak olarak Allah'a şükür bugüne kadar bu noktada bir sıkıntı yaşamadık. Her zaman duyarlılık gösteren Zonguldak halkına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm halkımızı kan bağışlamaya davet ediyorum."
(OA-OA-Y)

04.01.2017 12:34:24 TSI
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