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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Yalova'da çipli kimlik başvuru sayısı 3 bini geçti

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:35
Yalova'da çipli kimlik başvuru sayısı 3 bini geçti
Yalova'da çipli kimlik başvuru sayısı 3 bini geçti

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Yalova'da çipli kimlik kartı almak için başvuran vatandaşlar Nüfus Müdürlüğü'nde yoğunluğa sebep oluyor.
Vatandaşların akın ettiği Nüfus Müdürlüğü taleplere yetişmekte zorlanırken, şu ana kadar 3 binin üzerinde kimlik müracaatı olduğu öğrenildi. Yeni kimlik alabilmek için nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet ile son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik bir adet fotoğraf gerekiyor. Başvuru sırasında vatandaşların biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi, hem sağ hem sol el için ayrı ayrı alınarak sisteme işlenirken, yeni kimlik kartlarının 14 gün içinde ev adreslerine teslim edileceği öğrenildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan yetkililer, doğum ve değiştirme maksadıyla düzenlenen kimlik kartı için 16 lira, kayıplardan 32 lira talep edildiğini söyledi. Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının ömrünün 10 yıl olduğu bildirildi.
(SÇ-MŞ)

04.01.2017 12:39:06 TSI
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