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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Emet'ten Halep'e 5 TIR yardım

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:36
Emet'ten Halep'e 5 TIR yardım
Emet'ten Halep'e 5 TIR yardım

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nca başlatılan 'Halep'te insanlık ölmesin' kampanyası çerçevesinde, Emet ilçesinde toplanan 5 TIR dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Kampanyada elbise ve şapka, battaniye, yorgan, çorap, ayakkabı, gıda, hırdavat, yastık, çocuk bezi, kovalı sobalar, un ve mutfak malzemelerinin toplandığı belirtildi.
Emet Garajı'nda düzenlenen uğurlama törenine Emet Kaymakamı Mahmuthan Aslan, Belediye Başkanı Mustafa Koca, Garnizon Komutanı Murat Kılıçaslan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Mehmet Yağcıklı ve vatandaşların katıldı.
Kampanyara ayrıca 50 bin TL de nakit para toplandığı ifade edildi.
Suriye ve Halep için Emet'in üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını belirten İlçe Müftüsü İsmail Temur, "Eğer insan kendi acısını hissediyorsa bu onun canlılığını gösterirmiş, insan olmak için yeterli değilmiş. İnsan olmak için yalnızca kendi acımızı değil, başkalarının acılarını da hissetmemiz gerekiyor. Bugün burada görmüş olduğumuz o. Biz başkalarının acısını da hissediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın yanında da insan olduğumuzun, Müslüman olduğumuzun göstergesi olarak bu faaliyet bizim hayır ve hasenat defterimize yazılacak bir işlem olacak. Bugün orada zor şartlar yaşanıyor. Her şeye ihtiyaç var, her şeyden önce sizlerin duasına, hamiyet duygularına ihtiyaç var. Burada önemli olan kemiyet değil keyfiyet. Gönderdiğimiz malzemenin çok üzerinde bir mana ifade eden bu uğurlamalarda Emet olarak üzerimize düşeni yaptığımız kanaatindeyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar, dualarla Halep'e uğurlandı.(EFE)

04.01.2017 12:39:13 TSI
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