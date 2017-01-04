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Gazi Üniversitesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu, Mamak Kızılcaköy'deki Zeki Tartaç İlkokulu'nda okuyan öğrencilere giysi yardımı yaptı.

Öğrencilere eldiven, bere, atkı, bot ve mont yardımı yapan Gazi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu, öğrencilerin kırtasiye eksiklerini gidermeyi de ihmal etmedi. Buluşmada çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi de verilirken, bütün öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.

Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarından Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluğu, toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenli olarak sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor. "Gönüllü olmak, zorunlu olmadan sorumlu olmaktır" diyen topluluk üyeleri köy okullarında tadilat yapıp, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane armağan ederken, huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret ediyor, sokakta yaşayan hayvanlar için barınaklar yapıyor.

(BA-Y)



04.01.2017 12:39:15 TSI

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