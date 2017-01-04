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Başkan Keleş esnafları ziyaret etti demir dövdü



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, eski terminal bölgesi esnafını ziyaret etti. Demirci dükkanına giren Başkan Keleş demirci ustası ile birlikte demir dövdü.

Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce esnafıyla yakın temaslarına devam ediyor. Düzce'de yıllarca faaliyette olan eski terminalin esnaflarıyla buluşan Başkan Keleş, vatandaşlarla sohbet etti. Esnafların talep ve şikayetlerini yerinde dinleyen Başkan Mehmet Keleş, sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere talimat verdi. Vatandaşlar Başkan Mehmet Keleş'in ziyaretinden son derece memnun olduğunu söylediler.

(TT-AY)



04.01.2017 12:40:06 TSI

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