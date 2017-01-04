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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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AFAD ekiplerinden tatbikat

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:37
AFAD ekiplerinden tatbikat
AFAD ekiplerinden tatbikat

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gerçeği aratmayan bir tatbikat düzenlendi.
Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Muş kayak merkezinde AFAD ekipleri, araç filosuna yeni kattığı 8x8 amfibik ve kar motorlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. 2016 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 80 vakaya müdahale eden Muş AFAD ekipleri, yeni araçları yoğun kar olan bölgede denedi. Yaklaşık 2 saat süren tatbikatta ekiplere kar motoru ve amfibik hakkında teknik bilgi verildi. Olaylara nasıl müdahale edilmesi konusunda bilgilendirilen ekipler, yeni araçlara kısa sürede adapte oldu. Burada yapılan tatbikat hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Müdürü Veysi As, arama ve kurtarma araçlarının çalışmasını test ettiklerini söyledi.
Ülke genelinde ve Muş'ta herhangi bir afet yaşanmamasını temenni eden As, "Özellikle yeni yılda terör olaylarının son bulması temennimizdir. İl Afet Müdürlüğü olarak olası afetlere müdahale etme kapasitemiz yeterlidir. Görüldüğü üzere 2 adet 8x8 paletli amfibik dediğimiz aracımız var. Bunun yanında 2 adet kar motoru ve 4x4 araçlarımızın yanında İl Afet Müdürlüğü olarak yeterli sayıda personelimizle 24 saat afete, acil durumlara müdahale etme durumundayız. Temennimiz, tabi ki afetlerin yaşanmaması. Bugün burada hem araçlarımızı test etmek hem de eğitim ve tatbikat adı altında çalışmamızı kayak merkezinde yapmak istedik" dedi.
(UU-ATL-SÜ-HA-Y)

04.01.2017 12:40:12 TSI
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