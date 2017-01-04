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Dördüncü yerli tramvay raya indi

- Dördüncü Panorama, testlerin ardından hizmet vermeye başlayacak



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi hafif raylı sistem hattının Gar-Tekkeköy arası ikinci etap yapımı kapsamında SAMULAŞ tarafından satın alınan 8 adet yerli tramvaydan dördüncüsü de raylara indirildi.

Bursa'da bir firma tarafından üretim ve testleri tamamlanarak hafta sonu Bursa'dan yola çıkan dördüncü yerli tramvay dün akşam saatlerinde karayolu ile Samsun'a ulaşmıştı. Üniversite-Tekkeköy arasında yaklaşık 30 kilometrelik hatta yolcu taşımacılığı hizmeti veren hafif raylı sistem hattının yeni üyesi Panorama modeli tramvay, Gar İstasyonu'nda gece gerçekleşen çalışma ile raya indirilerek hafif raylı sistem hattına dahil edildi.

Dördüncü Panorama, Gar İstasyonu bölgesinden 01.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşen raya indirme operasyonu sonrasında saat 04.00 sıralarında Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Bakım ve İşletme binasına hareket etti. Gece yapılan çalışmada SAMULAŞ idari ve teknik ekibi ile firma teknik kadrosu yer aldı.

5525 kodlu Panorama model hafif raylı sistem aracının işletme testlerine SAMULAŞ ve imalatçı firma ekibi hemen başlarken, Üniversite-Tekkeköy hafif raylı sistem hattında yapılacak performans testlerinin ardından dördüncü yerli tramvay Samsun halkına hizmet vermeye başlayacak.

(SAM-SLH-Y)



04.01.2017 12:45:28 TSI

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