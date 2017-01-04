04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayburt'ta 3 kurt drone ile görüntülendi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:45
Bayburt'ta 3 kurt drone ile görüntülendi

(Görüntülü)

Haber : Ahmet Akbuğa
Kamera : Ahmet Akbuğa
BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta, köylüler tarafından drone ile çekilen kurt görüntüleri ilgi odağı oldu.
Merkeze bağlı Yedigözeler köyü sakinlerinden Abdullah Okumuş, her gün uzaktan gördükleri ve merak ettikleri yaban hayvanlarını daha yakından görmek için drone ile çekim yaptı.
Okumuş, kış mevsimiyle birlikte bazı yaban hayvanlarının köylerinin yakınına kadar geldiğini belirterek, "Köyümüzde Herse Çukurları olarak bilinen alanda yaban hayvanlarının olduğunu fark ettik. Bunların hangi tür hayvan olduğunu öğrenmek için drone gönderdik." dedi.
Drone ile yaptıkları çekimlerde köylerinin yakınına kadar gelen yaban hayvanlarının kurt olduğunu fark ettiklerini dile getiren Okumuş, "Kurtlar dronenin sesinden olsa gerek ürktü ve kaçmaya başladı. Onlar kaçarken de biz çekime devam ettik. Bu çektiğimiz görüntüleri sosyal medyada paylaşınca insanların ilgisini çekti." diye konuştu.
(AA-AA)

04.01.2017 12:45:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bayburt'ta drone ile çekilen kurt görüntüleri ilgi odağı oldu
YEREL

BAYBURT'TA DRONE İLE ÇEKİLEN KURT GÖRÜNTÜLERİ İLGİ ODAĞI OLDU
İlk kimlik kartı başvurusunu Vali İsmail Ustaoğlu yaptı
YEREL

İLK KİMLİK KARTI BAŞVURUSUNU VALİ İSMAİL USTAOĞLU YAPTI