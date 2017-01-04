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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Orman muhafaza memurları ve emekliler derneği'nden ziyaret

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:49
Orman muhafaza memurları ve emekliler derneği'nden ziyaret
Orman muhafaza memurları ve emekliler derneği'nden ziyaret

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği heyeti Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.
Düzce Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı Fikri Aksu ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Dernek faaliyetleri ve Düzce genel sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.
(TT-AY)

04.01.2017 12:50:44 TSI
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