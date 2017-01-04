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Orman muhafaza memurları ve emekliler derneği'nden ziyaret



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği heyeti Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti.

Düzce Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı Fikri Aksu ve yönetim kurulu üyeleri Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Dernek faaliyetleri ve Düzce genel sorunları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

(TT-AY)



04.01.2017 12:50:44 TSI

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