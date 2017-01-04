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Tarihi Tepecik Camii restore ediliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele'deki Tarihi Tepecik Camii'ni restore ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişle bugünü bir araya getiren tarihi yapıları yeniliyor. Başiskele ilçesinde yer alan tarihi Tepecik Camii'ni bu kapsamda restore eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapıya güç kazandırarak uzun yıllar hizmet etmesini sağlıyor. Çalışmada camiinin tavan ahşapları söküldü. İç duvar sıvaları temizlenen yapıda uygulamalar devam ediyor. Tarihi Tepecik Camii 1277x1074 santimetre ölçülerine sahip. Ortalama 137 metrekare oturma alanı olan yapının beden duvarlarının kalınlığı 67-69 santimetre aralığında değişiyor. Camiye 9x2 santimetre ölçülerindeki son cemaat yerinden giriliyor.

(RFK-Y)



04.01.2017 12:50:43 TSI

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