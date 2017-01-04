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MHP'li kadınlardan Vali Toprak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Kadın Kolları İl Başkanı Ayşegül Coşkun ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Mustafa Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Coşkun ziyarette yaptığı konuşmada ülkenin içerisinde geçmiş olduğu bu zor süreçte her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirterek her zaman devletin yanında olduklarını ifade etti.

Coşkun, 15 Temmuz sürecinde göstermiş olduğu çaba ve başarıdan dolayı da Vali Toprak'ı tebrik ederek kadın kolları olarak yürüttükleri faaliyetler hakkında da bilgiler verdi.

MHP'li kadınlar ziyaretleri anısına Vali Toprak'a Türk Bayrağı ve bakır işlemeli Atatürk portresi hediye etti.

Vali Toprak'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek anlamlı hediyeleri ve ziyaretleri için MHP Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti.

(CÖ-BRN-Y)



04.01.2017 12:58:32 TSI

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