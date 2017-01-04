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1 yılda 7 bin 179 cenaze



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 7 bin 179 cenaze kaldırıldı. En fazla defin işlemi yapılan ilçe Süleymanpaşa oldu. İl dışına en fazla cenaze nakli ise Çorlu'dan gerçekleşti. Muratlı dışına herhangi bir cenaze nakil işleminin yapılmaması dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, 2016 yılında cenaze hizmetlerinde oldukça önemli yol kat edildiğini belirtti. İlçelerde modern morg ve gasılhane ünitelerinin hizmete girdiğini belirten Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Henüz birkaç ilçemizde tamamlanmamış olan bu üniteler de 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girecekler. Bu ünitelerden en büyük ve kapsamlı olanı Çorlu'da, Müftülük binasının hemen yanındaki alanda inşa edilecek" dedi.



"2016 yılında çeşitli ilçelerimizden diğer ilçelere ve illere toplam 2 bin 209 cenaze naklettik"

Cenaze nakillerinde oldukça konforlu bir hizmet vermeye çalıştıklarını da dile getiren Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Daha önce Tekirdağ'da nadiren yapılan il dışı cenaze nakillerinde biz bu yıl 1429 rakamına ulaştık. İklime bağlı olarak yol koşullarının imkan vermediği ya da terör olaylarının patlak verdiği durumlar dışında bu hizmetimizi aksatmadık. Nakillerin büyük çoğunluğu Marmara ve Karadeniz Bölgemize olmakla birlikte istisnasız ülkemizin tüm bölgelerine gerçekleştirildi. Cenazelerimizi soğutmalı araçlarla naklediyor, gidilen yerde defin işlemi tamamlana kadar hizmetimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu yıl THY ile protokol yapıp cenazelerimizi uçakla nakletmeyi planlıyoruz"

Daha çabuk, daha güvenli ve daha ekonomik bir nakil yöntemi olduğu için THY Genel Müdürlüğü ile görüşmeler başlattıklarını da dile getiren Dodurka, "Uçakla naklettiğimiz yerin belediyesiyle iletişime geçip cenazemizin uçaktan alınmasını ve defin işleminin yapılmasıyla ilgili tüm işlemleri belediye olarak üstleneceğiz. Belediyemiz iyi günde de, kötü günde de vatandaşımızın yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını noktaladı.

(HLD-MEF-Y)



04.01.2017 12:59:09 TSI

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