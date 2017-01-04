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Kütahya Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Meclisi'nin Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimi yapıldı.

Toplantıda, ayrıca planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince mücavir alanlar içerisinde bulunan bütün elektronik haberleşme (baz) istasyonlarından alınacak yer seçim belgesi ücreti konusu, mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusu ile isimsiz sokaklara isim verilmesi ve imar planı değişiklikler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Galip Gültekin, Fatih Kölgeli ve Ali İhsan Ertaş ile diğer ilgililer katıldı. (EFE)



04.01.2017 12:59:55 TSI

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