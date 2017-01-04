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FÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü



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ELAZIĞ (İHA) - Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim programlarına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı

FÜ Rektörlüğü'nde gerçekleşen protokol imza törenine Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş katıldı. Protokol kapsamında, Elazığ sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitim niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda planlı çalışmalar yürüterek, özellikle yönetici, öğretmen ve öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amaçlandığı belirtildi.

Rektör Demirdağ ile Milli Eğitim Müdürü Bağlıtaş'ın imzaladığı 10 maddeden oluşan protokol kapsamında, eğitim-öğretim, eğitim yönetimi, ders dışı etkinlikler ve akademik çalışmaların temel alanlarında karşılıklı işbirliği yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Demirdağ, bu protokolle Fırat Üniversitesi olarak kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşları olan tüm kesimlerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş ise, Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her konuda Fırat Üniversitesinin yanlarında olduklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

(HİV-MP-Y)



04.01.2017 13:01:34 TSI

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