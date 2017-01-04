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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de elektrik kesintisi uyarısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:58
Mardin'de elektrik kesintisi uyarısı

MARDİN (İHA) - Mardin merkez Artuklu ilçesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğünden yapılan açıklama göre, yarın Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği belirtildi. Açıklamada, "13 Mart Mahallesi İldo civarında direklerde yapılacak olan çalışma nedeniyle, 05.01.2017 Perşembe günü saat 08.30-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yapılacaktır" denildi.
(MSK-MP-Y)

04.01.2017 13:02:23 TSI
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