YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni Hamle eğitim kurumları Kızılaya kan bağışında bulundu

Yeni Hamle eğitim kurumları Kızılaya kan bağışında bulundu



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) -Malatya Yeni Hamle Eğitim kurumları ve Olimpiyat Okulları öğretmen ve öğrencileri, Kızılay için kan bağışında bulundu.

Okulda düzenlenen kan bağışına öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kampanya öncesinde bilgi veren Yeni Hamle Eğitim kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat, her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaptıkları etkinliklere öğrenci ve hocaların büyük ilgi gösterdiğini belirten Polat, "Bu kampanyayı yaklaşık 3 hafta önce Kızılay yetkilileri ile görüşerek planladık. Olimpiyat okulları, yeni Hamle temel lisesi ve yeni Hamle kurs merkezi olarak, yaklaşık 150 öğrenci ve öğretmen katıldı. Özellikle öğrencilerin bu konuda istekli olmaları bizi memnun ediyor. Askerlerimize, Polislerimize, güvenlik güçlerimize doğruda bir katkımız olmuyor ama bizler kendi çapımızda kan vererek faydalı olacağımız düşünüyorum. 3 ayda bir bu kampanyayı yapma düşünüyoruz, bütün kurumların bu konuda duyarlı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(EA-BRN-Y)



04.01.2017 12:59:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER