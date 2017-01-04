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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeni Hamle eğitim kurumları Kızılaya kan bağışında bulundu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 12:59
Yeni Hamle eğitim kurumları Kızılaya kan bağışında bulundu
Yeni Hamle eğitim kurumları Kızılaya kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) -Malatya Yeni Hamle Eğitim kurumları ve Olimpiyat Okulları öğretmen ve öğrencileri, Kızılay için kan bağışında bulundu.
Okulda düzenlenen kan bağışına öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kampanya öncesinde bilgi veren Yeni Hamle Eğitim kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat, her yıl bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaptıkları etkinliklere öğrenci ve hocaların büyük ilgi gösterdiğini belirten Polat, "Bu kampanyayı yaklaşık 3 hafta önce Kızılay yetkilileri ile görüşerek planladık. Olimpiyat okulları, yeni Hamle temel lisesi ve yeni Hamle kurs merkezi olarak, yaklaşık 150 öğrenci ve öğretmen katıldı. Özellikle öğrencilerin bu konuda istekli olmaları bizi memnun ediyor. Askerlerimize, Polislerimize, güvenlik güçlerimize doğruda bir katkımız olmuyor ama bizler kendi çapımızda kan vererek faydalı olacağımız düşünüyorum. 3 ayda bir bu kampanyayı yapma düşünüyoruz, bütün kurumların bu konuda duyarlı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
(EA-BRN-Y)

04.01.2017 12:59:54 TSI
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