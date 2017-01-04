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AK Parti Düzce yönetiminden hayırlı olsun ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve Ana Kademe Başkanlar, Düzce Jandarma Alay Komutanı ve SGK İl Müdürüne ziyarette bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 3 gününü Ankara'da ve bakanlıklarda temaslarla geçiren Başkan Hikmet Keskin, Düzce'deki mesaisinde de hem ziyaretlerde bulunuyor hem de vatandaşların sorunları ile ilgileniyor. Düzce'ye atanan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Necmi Köroğlu'na gerçekleştiren ziyarete Hikmet Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu, Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar, Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Keskin, yoğun bir tempo ve zorlu bir süreçten geçtiklerini bu esnada da sahadan uzak kalmak istemediklerini kaydetti. Düzce'ye yeni atanan SGK İl Müdürüne hayırlı olsun diyen İl Başkanı Keskin, "Düzce'mize hoş geldiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Bizler de son iki senedir yarım kalan eksiklerimizi Bakanımız Faruk Özlü öncülüğünde milletvekillerimiz, başkanlarımız ve teşkilatlarımızla tamamlamaya başladık. Bu sırada da kurumlarımıza, eski yönetim kurulu üyelerimize ve esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştirmeyi ihmal etmiyoruz. Her zaman halkın içinde oluyoruz ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tekrardan Rabbim görevinizde muvaffak etsin" diye konuştu.

SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu ise AK Parti Düzce Teşkilatının ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Sizlerin desteği ile Düzce'mizde önemli işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Şu anda biliyorsunuz yapılandırmayı tamamlıyoruz. Bundan sonra da hizmet içi eğitim vereceğiz. Çok genç ve dinamik bir kadromuz var. Bu kadromuzu cesaretlendireceğiz. Ziyaretinizden dolayı çok mutlu oldum" dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve beraberindeki heyet daha sonra Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir'i makamında ziyaret etti. AK Parti'nin ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu kaydeden Özdemir, "Kendimi memleketimde gibi hissediyorum" dedi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretler karşılıklı fikir alışverişi ile son buldu.

(AY)



04.01.2017 13:04:12 TSI

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