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Salihli Belediye meclisinde 'Öğretmenler kurulu' tartışması



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığında gerçekleştirilen Ocak ayı meclis toplantısında Başkan Kayda ile CHP'li meclis üyesi Mehmet Çakır arasında öğretmenler kurulu tartışması yaşandı.

Ocak ayı toplantısının 4. gündem maddesi olan Salihli Belediyesine ait büfe, çay bahçesi, kafeterya, otopark, depo, mesken ve dükkan vasfındaki işyerlerinin kiraya verilmesi talebi ele alındı. Talep üzerine grup sözcüleri tek tek söz alarak kısa konuşma yaptı. MHP grup sözcüsü Nuri Kaya, yerlerin meclis kararı ile 10 yıla kadar kiraya verilmesini talep ederken, CHP grup sözcüsü Mesut Ceylan ve AK Parti grup sözcüsü Alpaslan Balcı, 10 yıllık sürenin uzun olduğunu ve bu sürenin 5 yıl olarak oylanmasını istedi. Başkan Kayda ise Salihli Belediyesine ait yerlerin 10 yıllığına kiraya verilmesini oylamaya sundu. Talebe CHP ve AK Partili meclis üyeleri hayır oyu kullanırken, talep MHP'li meclis üyelerinin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP'li meclis üyesi Selim Akbıyıkoğlu, oylamaya MHP'li 2 meclis üyesinin çekimser oy kullandığı iddiasında bulundu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Kayda, "Ben kullanılan oyları saydım, karar oy çokluğu ile kabul edilmiştir" dedi. CHP'li meclis üyesi Mehmet Çakır ise oylamanın yeniden yapılıp, tekrar sayılmasını istedi. Başkan Kayda, yeniden oylamaya gerek kalmadığını ifade etti.

"Oylamanın bir daha yapılmasında ne sakınca var" diyen CHP'li Çakır, "Burada herkes konuşur. Burası öğretmenler kurulu değil, burası belediye meclisidir." dedi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da, "Siz de bir öğretmensiniz. Ben Zeki Kayda olarak bir öğretmen olmaktan her zaman gurur ve şeref duyuyorum. Bir öğretmen olarak öğretmenler kurulunu küçümsemeyin" dedi.

(BA-SC)



04.01.2017 13:06:07 TSI

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