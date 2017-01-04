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Zafer OSB'nin kurucu müteşebbis heyetinin ilk toplantısı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kurulan Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin ilk toplantısı yapıldı.

Zafer OSB Kurucu Müteşebbis Toplantısında yönetim kurulu başkan vekili, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirildi.

Toplantıya Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral ile bazı daire müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Başlangıçtan bu tarafa geçen süre içerisinde büyük mesafeler alındı. Yer tespiti yapıldı, o yer üzerinde bulunan mera vasfını taşıyan yerlerin hallolması için büyük gayretler sarf edildi. En son üç kurucu iradenin katkılarıyla onların hepsi kaldırıldı, şuan Bakanlık nezdindeki işimiz tamamlandı ama hükmi şahsiyetimizi oluşturabilmek için müteşebbis heyet gerekiyordu. Üç kurucu irade de kendi müteşebbis heyet üyelerini seçip gönderdi. Bakanlık nezdinde işlerimizi tamamlayabilmemiz için kurullarımızı oluşturmamız gerekiyor. Bu kurullarda müteşebbis heyet oluştu, müteşebbis heyet başkan ve başkanvekilinin, yönetim kurulu üyelerinin ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesiyle kuruluşumuzu tamamlamış, Bakanlık nezdinde muhatap alınacak bir yapıya ulaşmış olacağız" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir'in konuşmasının ardından yönetim kurulu başkanı, başkanvekili, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Toplantıda, Vali Ahmet Hamdi Nayir yönetim kurulu başkanı olurken, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral Müteşebbis Heyet yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

Yönetim Kurulu ise İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç, KÜTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Çetiner'den oluştu.

Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Altıntaş Belediye Meclis Üyesi Ümran Özbay ile Kütahya İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun getirildi.

Toplantının sonunda Vali Ahmet Hamdi Nayir görev alanları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi. (EFE)



04.01.2017 13:06:56 TSI

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