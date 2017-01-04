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Burhaniye'de Halep için yardım kampanyası başlatıldı



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Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyaları devam ederken Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde de Kaymakamlığın öncülüğünde kampanya başlatıldı. Bunun için belediye önünde kurulan yardım çadırına yardımlar gelmeye başladı.

Burhaniye'de Kaymakamlığın öncülüğünde başlatılan 10 günlük kampanyada üçüncü gün tamamlanırken, çok sayıda yardım geldi. Battaniyeden, çocuk bezine ve zeytinyağına kadar yardım malzemeleri ambalajlanmaya başlarken, toplanan malzemeler 10 Ocak'dan sonra tırla Halep'e gönderilecek. Kampanyanın 10 Ocakta tamamlanacağını açıklayan Kaymakam Hüseyin Öner, kampanyaya yoğun bir katılım olduğunu söyledi. Kaymakam Hüseyin Öner," Burhaniye Diyanet Vakfı Şubesi aracılığı ile hem kaymakamlığımız, hem belediyemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütlerinin desteği ile böyle bir yardım kampanyası başlattık. Bu gün üçüncü gün. İyi gidiyor. Burhaniyeli hemşerilerimizin yoğun bir katılımı söz konusu. Bu yardım kampanyasına. İnşallah 10 günlük sürenin sonunda, Burhaniye'nin geçmişteki kadirşinas, yardımsever yönüyle tanınan değerli halkının katılımı ile arzu ettiğimiz yardım kampanyasını başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Öncelikle battaniye, un ve yiyecek malzemelerine ihtiyacımız söz konusu. Bu doğrultuda yardım talep ediyoruz. Bunun dışında muhtelif mutfak malzemeleri olmak üzere, arkadaşlarımız gelen yardımları yönlendiriyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal'da," Belediyenin önünde, 10 gün süreyle, Halep'e yardım için yardım çadırı oluşturduk. Kaymakamlığımızın önderliğinde Halep'e yardım kampanyası başlattık. Burhaniye olarak, halkımızın bu konuda duyarlılığının farkındayız. Bombalanan,yıkılan evlerin altından çıkan çocuklarımızı, aileleri düşünüyoruz. Gerçekten facia bir şey. Çok acı veriyor insan olarak hepimize. Bu bakımdan yapabileceğimizin en fazlasını yapmaya gayret edip, Burhaniye'mizden bu yardımları toplayıp Halep'e göndereceğiz" dedi. Müftü Hacı Öz ise," Elhamdüdillah Burhaniye'mizde de kamu kurum ve kuruluşları, halk, cemaat, değerli Burhaniyeli hemşerilerimiz gereken duyarlılığı göstermektedir. İnşallah,güzel bir kampanya devam ediyor. Orada bize ihtiyaç duyan o güzel kardeşlerimizin, ihtiyaç duydukları malzemeleri, ulaştırma adına bizler elimizden gelen gayreti göstermekteyiz" dedi. Kampanyaya katılan vatandaşlardan Yusuf Kızık'da," İki çocuk bezi bir battaniye getirdim kardeşlerimize. Onları görünce bizim içimiz sızlıyor.. Diyecek kelime bile bulamıyoruz. Bizler burada rahat yaşıyoruz. Şükürler olsun. Yani bizim burası Cennet. Onlar cehennemin içinde. Herkesin böyle yardım etmesini diliyoruz. Vatandaşın duyarlı olması lazım. Bizler burada rahat olduğumuz için orayı görmüyoruz. Ama, orası bir cehennem. Orayı yaşayan bilir" dedi.

(FT-EME)



04.01.2017 13:07:06 TSI

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