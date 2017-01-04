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Salihli AK Parti'den, Başkan Çelik'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Yönetim Kurulu Üyeleri Doktor Orhan Karabal ve Yahya Acar ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti.

Ziyarette çeşitli konular üzerine fikir alış verişinde bulunduklarını kaydeden AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, "Başarılı çalışmaları ile gündemde olan Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ettik. Kendisi ile çeşitli konular üzerine fikir alış verişinde bulunduk. Belediye Başkanımıza bizlere göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

(BA-SC)



04.01.2017 13:08:08 TSI

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