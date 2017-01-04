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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:06
Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı
Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.
Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) kapsamında çocuklara eğitim verilen Yeşilyayla Okul Öncesi Eğitim Sınıfı'nı ziyaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, miniklerle bir araya geldi. Miniklerle sohbet eden Edebali, "Kendi değerlerinden uzaklaşan toplumlar sıradanlaşarak insan yığınlarından öteye gidemez. Binlerce yıllık geleneklerimizin hala sürdürülebilmesinin en önemli göstergesi güçlü toplum yapısına sahip olmamızdır. Okul öncesi eğitim, yavrularımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk basamağıdır. Eğitim, aile içerisinde başlayan ve ömür boyu süre gelen bir önemli olgudur. Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Bu seferberliğin altın anahtarı ise okul öncesi eğitimdir" dedi.
Yıldırım Belediyesi olarak öncelikli hizmet grubunda yer alan çocuklara ücretsiz verilen okul öncesi eğitimiyle, geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Kültürünü ve medeniyetini temsil edecek, örf ve adetlerini sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmak için okul öncesi eğitim sınıflarımızın göstermiş olduğu çalışmalara özellikle önem veriyoruz. Binlerce yavrumuzu, kendilerine anne şefkatiyle yaklaşan eğitim neferi öğretmenlerimizle yaşama hazırlıyoruz. Bu konuda ailelerin artarak gelen taleplerine cevap verebilmek için her yıl sınıf sayımızı artırıyoruz. YIL-MEK bünyesinde yer alan okul öncesi eğitim birimlerimiz 33 merkez 59 sınıf ve 111 şubede 3 bin 115evladımızı yarınlara hazırlıyor" ifadelerini kullandı.
(MŞ)

04.01.2017 13:09:09 TSI
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