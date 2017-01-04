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Liselerarası kompozisyon yarışması sonuçlandı



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "7 Ocak Osmaniye'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşu ve Milli Mücadele" konulu Liselerarası Kompozisyon Yarışması sonuçlandı. Liselerden 30 eserin katıldığı yarışmada 5 seçici kurul tarafından değerlendirme yapıldı.

Başlık, yazım kuralları, anlatım düzeni ve anlatım zenginliği gibi değerlendirme ölçütlerine göre 5 seçici kurul tarafından kompozisyonlar numaralandırılarak 100 üzerinden puanlandırıldı. Puanlama sonrasında seçici kurulun verdiği puanların ortalaması alınarak sonuca varıldı.

Yapılan değerlendirme sonucunda 88 puan ile Adnan Oğuz Anadolu Lisesi'nden Ayşe Beyza Bozyel birinci, 82 puan ile Ender Koleji'nden Zahit Kotku Velipaşaoğlu ikinci, 80 puan ile 80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Berika Cebe üçüncü oldu. Jüri özel ödülünü ise Şehit Bnb. Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nden Muhammed Furkan Özdemir kazandı.

Osmaniye Belediyesi dereceye girenleri tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ile ödüllendirecek. Dereceye girenler ödüllerini 7 Ocak 2017 günü düzenlenecek resmi törende alacaklar.

(ELF-Y)



04.01.2017 13:12:28 TSI

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