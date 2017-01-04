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YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
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KBÜ'den, Safranbolu'da İstişare Toplantısı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:09
KBÜ'den, Safranbolu'da İstişare Toplantısı
KBÜ'den, Safranbolu'da İstişare Toplantısı

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Rektör Yardımcıları ile akademik ve idari yöneticilerin de bulunduğu ekip, ilçelerde gerçekleştirdiği değerlendirme ve istişare toplantısına Safranbolu ile devam etti.
Eflani'de, Meslek Yüksekokulu'nun durumu ve geleceğinin ele alındığı istişare toplantısının ardından bu kez de Safranbolu'da bulunan Fakülteler ve Meslek Yüksekokulu ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.
Rektör Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindekiler, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak ile Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy'un da bulunduğu toplantıda Safranbolu sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve ileri gelenleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Söz konusu toplantıda, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesi ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu'nun durumu, ileride açılması planlanan bölümler ve restorasyonu devam eden Taş Bina'nın kullanımı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi olarak amaçlarının Karabük'ün ve ilçelerinin tamamını kapsayan dinamikleri ile bir araya gelerek karşılıklı beklenti ve taleplerin konuşulduğunu, yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.
Yapılan istişare toplantısında, restorasyonu devam eden Üniversiteye ait tarihi Taş Bina'nın kullanımı konusu da ele alındı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın söz konusu binanın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak kullanılması yönündeki fikri herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Safranbolu'ya taşınması halinde 3 Bin'den fazla öğrencinin eğitimlerini burada sürdüreceği de belirtildi. Öte yandan, idari bina sıkıntısı yaşayan Safranbolu Devlet Hastanesi için Taş Bina'nın yanındaki alana tarihi dokuya uygun bir bina inşa edilerek Üniversite ve Hastanenin ortak kullanımına sunulabilmesi için de çalışma başlatılması yönünde görüş birliğine varıldı.
Safranbolu'da gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Dr. İbrahim Kürtül ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gökkaya, Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Mücahit Coşkun, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Kemal Özeken, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar ile Meclis Başkanı Ahmet Şahin, Esnaf Odası Başkanı Muammer Dumaner, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Kaya ve Başkan Yardımcısı Zafer Çebi, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı iş adamı Şefik Dizdar, Yalçın Demir Çelik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yalçın ve Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yalçın ile Jeoloji Mühendisi Ahmet Öztürk katıldı.
(YE-

04.01.2017 13:10:31 TSI
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