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Salihli'de 2 meydana yeni isim verildi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Demokrasi Meydanı'nın ismi "Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı" olarak değiştirilirken, Hamidiye Camii karşısındaki meydana ise "Türk Ocağı Meydanı" ismi verildi.

2017 yılının ilk belediye meclis toplantısı olan Ocak ayı toplantısında MHP'li meclis üyeleri Cevdet Zurnacı, Osman Vural, Seçil Can, Yalım Şenkaya, Nuri Kaya, AK Partili meclis üyeleri Alpaslan Balcı, Hidayet Deniz ve Abdülkadir Akkaplan tarafından meclis gündemine taşınan isim değişiklikliği talebi olan Demokrasi Meydanı'na, 'Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı', Hamidiye Camisi karşısındaki meydana ise 'Türk Ocağı Meydanı' ismi verilmesi talebi ele alındı.

Talebe MHP grup sözcüsü Nuri Kaya ve AK Parti grup sözcüsü Alpaslan Balcı olumlu yanıt verirken, CHP Grup sözcüsü Mesut Ceylan ise CHP olarak isim değişikliklerine karşı olduklarını ifade etti.

Yapılan oylamada ise MHP'li ve AK Partili meclis üyeleri evet oyu kullanırken, CHP ise isim değişikliği talebine ret oyu kullandı. İsim değişikliği talebi üçte iki oy çokluğu ile kabul edildi.

(BA-SC)



04.01.2017 13:09:57 TSI

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