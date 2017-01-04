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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Öğrencilerden 'Bir engeli de sen kaldır' kampanyası

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:13
Öğrencilerden 'Bir engeli de sen kaldır' kampanyası
Öğrencilerden 'Bir engeli de sen kaldır' kampanyası

(Fotoğraflı)

Mehmet Bülent Alp
TRABZON (İHA) - Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğrencilerinin başlattığı 'Bir engelli de sen kaldır' proje ile eğitimine evden devam etmek zorunda kalan bir öğrenciye akülü araba hediye edildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 10/A sınıfı öğrencileri Biyoloji Öğretmeni Ayfer Malkoçoğlu gözetiminde başlattıkları "Bir engeli de sen kaldır" kampanyası kapsamında Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Umut Ramazan Kalyoncu'nun bedensel engelli olduğunu tespit ettiler.
Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Umut Ramazan Kalyoncu'nun yürüyemediği için okula devam edemediği ve eğitimini evde sürdürdüğünü öğrenen öğrenciler öğretmenlerinden yardım istediler. Öğretmenler de konuya el atarak Bursalı işadamları Erkan ve Ertan kardeşlerle iletişime geçerek akülü araba istedi. Bursalı iş adamları tarafından gönderilen akülü araba öğrenciler ve öğretmenlerin gözetiminde engelli öğrenci Kalyoncu'ya teslim edildi.
Katkılarından dolayı Bursalı iş adamları Erkan ve Ertan kardeşlere teşekkür eden öğretmen Ayfer Malkoçoğlu, "Bugün bir engeli daha ortadan kaldırarak Kalyoncu ailesine destek olduk. Diyoruz ki sevginizle ve inancınızla sizde destek olun ve bir engeli de siz kaldırın" ifadelerini kullandı.
(MBA-ÖS-Y)

04.01.2017 13:17:05 TSI
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