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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Süleymanpaşa Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:20
Süleymanpaşa Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi
Süleymanpaşa Belediyesi'nden öğrencilere karne hediyesi
- Buz pateni pisti yeniden hizmete giriyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından iki yıldır yarıyıl tatilinde Süleymanpaşalı çocuklar ve buz pateni meraklıları için kurulan buz pateni pisti 20 Ocak'ta tekrar hizmete girecek.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2 yıldır sunulan hizmete vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 20 Ocak tarihinde hizmete girecek buz pisti 23 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için de karne hediyesi olacak.

"20 ocak'ta buz pateni pistimizi hizmete sunacağız"
45 gün boyunca hizmet vermesi planlanan buz pateni pistinin bu yıl Gündoğdu Mahallesi'nde otogar yanında kurulacağını ifade Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "İnsanlar iyi şeylere çabuk alışıyor. Bizlere sık sık soruyorlar bu sene buz pateni pisti kurulmayacak mı diye. İlk yıl bedestenin yanında ikinci yıl sahilde buz pateni pistimizi kurduk. Bu sene pistimizi kuracağımız yer otogarın yanında eski belediye hizmet binasının olduğu yer. Şehrimizin farklı alanlarında farklı etkinlikler yapma, etkinlikleri herkese yayma çabasındayız. Hepinizin bildiği gibi orada bir yıkım çalışması yapmıştık ve o alan şuan boş. Geniş bir alanda alanı sabit olacak şekilde 20 Ocak'ta buz pateni pistimizi çevresini tribünlerle çevirip hizmete sunacağız" dedi.

"Tüm vatandaşlarımızı buz pateni pistine bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz"
23 Ocak tarihinde öğrencilerin yarıyıl tatiline girecek olmasına da değinen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Öğrencilerimiz ay sonunda yarıyıl tatiline girecekler. Buz pateni pistimiz de onların zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirebilecekleri karne hediye olacak. Sadece öğrencilerimiz, çocuklarımız değil, tüm vatandaşlarımızı buz pateni pistine bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında da konu görüşülürken 30 dakikalık tam biletin 8 TL, 30 dakikalık öğrenci biletinin 5 TL ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de öğrenci bileti tarifesi üzerinden yüzde 50 indirimli bilet 2.50 TL uygulamasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.
(YG-MEF-Y)

04.01.2017 13:21:26 TSI
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