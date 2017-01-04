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Prematüre bebek İzmir'e sevk edildi

- Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 haftalık ve 700 gram dünyaya gelen prematüre bebek Ambulans helikopter ile İzmir'e gönderildi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 24 aylık ve 700 gram dünyaya gelen Prematüre bebek ileri tetkik için ambulans helikopter ile İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde erken doğum sonrası 700 gr dünyaya gelen prematüre bebek için 3. Basamak Yenidoğan Yoğunbakım ihtiyacı nedeniyle acil şekilde uygun yer aranmaya başlandı. İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile yapılan görüşme sonrası 24 aylık doğan prematüre bebek için yer temin edildi.

İleri tetkik amacıyla 700 gram dünyaya gelen bebek için Ambulans Helikopter talep edildi. Muğla Düğerek stadına iniş yapan ambulans helikopter 24 haftalık prematüre bebeği alarak İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne taşıdı.

(BT-İK)



04.01.2017 13:25:19 TSI

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