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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli Belediyesi sanata öncülük ediyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:25
Salihli Belediyesi sanata öncülük ediyor
Salihli Belediyesi sanata öncülük ediyor

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi, vatandaşların sanattaki yeteneklerini göstermelerine öncülük etmek için, müziğe ve sanata ilgi duyan 7'den 70'e herkesi eğitmek amacıyla ücretsiz Piyano, Türk Sanat Müziği ve Keman Kursu veriyor.
Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaştan vatandaşın katılabileceği kurslar, alanlarının en iyisi olan eğitmenler tarafında veriliyor. Salih Kandaş yönetimindeki Keman Kursu 28 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirilirken, Gülmira Ustalar Yönetimindeki Piyano kursu 40 kursiyerle, Mehmet Uysal yönetimindeki Türk Sanat Müziği Kursu ise 35 kursiyerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aldıkları kurs sonunda kursiyer, oluşturulacak koro ile gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde müzik dinletisi yapacaklar.
(BA-SC)

04.01.2017 13:28:01 TSI
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