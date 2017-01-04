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Büyükşehir'den sokak hayvanlarına elektrikli ısıtıcı desteği



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra yolu ve Gebze'deki Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezleri'ne elektrikli ısıtıcılar yerleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kandıra yolundaki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde bulunan kafeslere elektrikli ısıtıcılar takıldı. 18 adet ısıtıcı ile kışın soğuk havalarda ıslanan ve üşüyen yavru köpeklerin vücut ısısının yükseltilmesi sağlanıyor. Yapılan çalışma ile geçici bakımevinde sokak hayvanlarının refahı için tüm şartlar sağlanıyor. Yapılan çalışma özellikle yeni doğum yapmış olan ve vücut ısısını kaybeden ve bunu kazanması gereken sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Ayrıca çalışma ile kaza geçiren kedi ve köpeklerin de vücut ısısının yerine getirilmesinde yardımcı oluyor.

(İG-RFK-Y)



04.01.2017 13:29:41 TSI

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