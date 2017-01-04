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Kent Konseyi'nin yeni yönetiminden ziyaret



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Adnan Uyar ve yeni yönetim kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yönetimini ziyaret etti.

Kısa süre önce yapılan genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Adnan Uyar ile yeni yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal da hazır bulundu. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve Kent Konseyi'nin yeni yönetim kurulu üyeleri, Genel Sekreter Büyükakın ve Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal ile istişarelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette yeni görevlerinde Kent Konseyi yönetimine başarılar dileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, "Yeni yönetim olarak seçilmenizi kutluyorum ve başarılar diliyorum. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak daima arkanızdayız. Yeni görevlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(İG-RFK-Y)



04.01.2017 13:30:34 TSI

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